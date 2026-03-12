На пожаре в частном доме в Ростове погиб инвалид

Во время тушения пожара в частном двухэтажном доме на ул. 2-ой Былинной в Ростове-на-Дону спасатели обнаружили тело погибшего 50-летнего инвалида. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

В тушении пожара на площади 30 кв. м участвовали десять спасателей с привлечением трех единиц техники.

«Дознаватели рассматривают две версии произошедшего: короткое замыкание электроприбора и неосторожное обращение с огнем при курении»,— сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, с начала 2026 года в Ростовской области на пожарах погибли 48 человек.

Наталья Белоштейн