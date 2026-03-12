В Кировской области планируют ввести выплаты родственникам, которые ухаживают за детьми до трех лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области планируют ввести «зарплату бабушкам» за уход за ребенком

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В Кировской области планируют ввести «зарплату бабушкам» за уход за ребенком

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Инициативу о «зарплате бабушкам» озвучил губернатор области Александр Соколов.

Предполагается, что бабушки или дедушки смогут оформлять отпуск по уходу за ребенком, чтобы родители могли продолжать работать. По словам главы региона, это позволит молодым мамам быстрее возвращаться к профессиональной деятельности.

Размер выплат может составить до 45,8 тыс. руб., если ребенок родился у матери до 24 лет включительно, и до 38,2 тыс. руб., если маме 25 лет и больше.

Закон планируют принять в этом году.

Анна Кайдалова