На Дону модернизацию М-4 планируют завершить в течение пяти лет

В Ростовской области строительство «Западной хорды» и модернизацию М-4 планируется завершить в ближайшие пять лет. Об этом в эфире канала «Вести».

По словам губернатора, Ростовская область стала центром макрорегиона, поэтому логистическая структура требует улучшения. «Мы как транзитный такой хаб должны завершить ряд проектов, которые сейчас находятся на этапе реализации. Я думаю, что это в ближайшей пятилетке нам удастся реализовать. Это завершение так называемой «Западной хорды», что позволит сформировать объезд Ростова, как раз формирование всех логистических маршрутов между севером и югом, востоком и западом, закончить модернизацию М-4»,— сказал господин Слюсарь.

Напомним, первый участок «Западной хорды» протяженностью 5 км был открыт в 2024 году. общая протяженность «Западной хорды» составит 12,25 км. К строительству второго участка длиной в 7,5 км планируется приступить до 2030 года.

Наталья Шинкарева