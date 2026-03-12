На Дону люди с нарушением слуха могут теперь пользоваться голосовой связью

По состоянию на 1 марта в Ростовской области почти 3 тыс. жителей младше 18 лет и около 5 тыс. категории 18+ имеют проблемы со слухом. Об этом сообщила пресс-служба МТС, опираясь на данные регионального отделения Всероссийского общества глухих. Всего, по его данным, в России более 13 млн людей с нарушением слуха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По информации представителей компании, ранее слабослышащие люди не могли пользоваться голосовой связью без посторонней помощи. Теперь же внедрение передовых технологий позволяет решать и эту задачу. Специальный сервис в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью синтеза речи. С середины марта слабослышащие жители Дона могут бесплатно пользоваться такой опцией.

«В регионе жители с нарушением слуха получили дополнительную возможность интегрироваться в современное общество, — подчеркнул директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов. — Если раньше устный диалог (например, с курьером или сотрудником медучреждения) мог стать препятствием, то теперь технологии устраняют этот барьер. Они не только делают мир более простым и комфортным, но и развивают инклюзивную среду».

Ефим Мартов