Электромобиль «Атом» могут включить в список машин для работы в такси

Челнинский электромобиль «Атом» планируют включить в перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси по новому закону о локализации. Об этом сообщили «Ъ» источники.

Фото: пресс-служба главы Татарстана Электромобиль «Атом» могут включить в список машин для такси

По данным издания, решение может быть принято после выхода модели на рынок — старт продаж «Атома» ожидается в 2026 году. Производитель рассчитывает, что автомобиль допустят к работе в такси после утверждения правительством.

С 1 марта 2026 года в России действует закон о локализации: теперь в такси могут использоваться только автомобили из специального реестра. Для включения в него машина должна либо набрать необходимое количество баллов локализации, либо быть произведена по специальному инвестконтракту.

Ранее сообщалось, что глава Нижнекамского района Радмир Беляев подписал с директором АО «КАМА» Игорем Поваразднюком соглашение о приобретении электромобилей, разработанных в Набережных Челнах.

Анна Кайдалова