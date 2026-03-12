Ярославский суд взыскал с подрядчика парка Судостроителей 38 млн рублей
Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил требования региональной прокуратуры и взыскал с ООО «Ярдорремстрой» 38 млн руб. в качестве необоснованно перечисленных заказчиком средств. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Фото: Прокуратура Ярославской области
В марте 2024 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля и ООО «Ярдорремстрой» заключили контракт на благоустройство парка Судостроителей.
Впоследствии у подрядчика возникли финансовые трудности, в связи с чем стороны заключили дополнительное соглашение, которое дало возможность выплачивать организации средства без исполнения этапов работ в полном объеме. За период с сентября по декабрь 2024 года подрядчик получил 38 млн руб. В январе 2025 года контракт был расторгнут «Агентством» из-за срыва сроков благоустройства.
Прокуратура посчитала, что допсоглашение было заключено в нарушение требований законодательства, в связи с чем обратилась в суд с требованием признать его недействительным и взыскать с подрядчика 38 млн руб. в городской бюджет.
«Арбитражный суд Ярославской области согласился с позицией прокуратуры области о необоснованном изменении существенных условий контракта, повлекшем растрату бюджетных средств»,— сообщили в пресс-службе надзорного ведомства и добавили, что после вступления решения суда в силу его исполнение будет проконтролировано.
ООО «Ярдорремстрой» — крупный подрядчик по городским контрактам. Основным его заказчиком выступает «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». Кроме парка Судостроителей подрядчик благоустраивал парк 30-летия Победы и территорию у ДК «Гамма» в Ярославле. По ДК «Гамме» суд принял аналогичное решение: с подрядчика взыскали 22,5 млн руб.