Ярославский суд взыскал с подрядчика парка Судостроителей 38 млн рублей

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил требования региональной прокуратуры и взыскал с ООО «Ярдорремстрой» 38 млн руб. в качестве необоснованно перечисленных заказчиком средств. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В марте 2024 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля и ООО «Ярдорремстрой» заключили контракт на благоустройство парка Судостроителей.

Впоследствии у подрядчика возникли финансовые трудности, в связи с чем стороны заключили дополнительное соглашение, которое дало возможность выплачивать организации средства без исполнения этапов работ в полном объеме. За период с сентября по декабрь 2024 года подрядчик получил 38 млн руб. В январе 2025 года контракт был расторгнут «Агентством» из-за срыва сроков благоустройства.

Прокуратура посчитала, что допсоглашение было заключено в нарушение требований законодательства, в связи с чем обратилась в суд с требованием признать его недействительным и взыскать с подрядчика 38 млн руб. в городской бюджет.

«Арбитражный суд Ярославской области согласился с позицией прокуратуры области о необоснованном изменении существенных условий контракта, повлекшем растрату бюджетных средств»,— сообщили в пресс-службе надзорного ведомства и добавили, что после вступления решения суда в силу его исполнение будет проконтролировано.