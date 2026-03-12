Над Ростовом 11 марта пролетел метеорит

В небе над Ростовом-на-Дону ночью 11 марта пролетел метеорит, размером от нескольких десятков сантиметров до полуметра. Речь идет о временном интервале примерно с 22:34 до 22:36. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из соцсетей Фото: из соцсетей

Как отметили в лаборатории, помимо видеозаписей, сделанных в Анапе, Новороссийске и Ростове, след болида мог быть обнаружен на ориентированных в южном направлении камерах в Краснодаре, а также в населенных пунктах, расположенных в 100-200-километровой зоне вдоль линии Черноморского побережья.

Как считают астрономы, какая-либо связь данного объекта с падением крупного метеорита в Германии 8 марта не прослеживается. Средняя частота падения на Землю тел такого размера, если считать это природным объектом, составляет от одного до нескольких событий в сутки.

Наталья Белоштейн