Альфа-Банк и бизнес в Саратове: новые возможности роста с факторингом

В Саратове состоялся ужин, на котором Альфа-Банк рассказал представителям среднего бизнеса, что скрывают их конкуренты, уже использующие факторинг. Мероприятие посетили предприниматели - владельцы и руководители компаний из различных отраслей – от производства и торговли до логистики и даже автодилеров. Деловая часть никого не оставила равнодушным, поскольку сегодня факторинг применяется в любой сфере деятельности, где компании работают друг с другом на условиях отсрочки платежа. В дружественной обстановке участники знакомились, обменивались опытом и обсуждали актуальные вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Наши клиенты – это юридические лица и Индивидуальные предприниматели, которые производят и продают товары, а также оказывают услуги или выполняют работы с отсрочкой платежа, то есть получают оплату от контрагента не сразу, а спустя определенный срок, закрепленный в договоре. Мы видим, что все чаще эти сроки увеличиваются – контрагенты просят комфортные для них условия, а нашим клиентам приходится подстраиваться, чтобы не потерять значимый контракт. Наша задача как банка – помочь клиентам - предоставить оперативное финансирование и забрать на себя управление дебиторской задолженностью, чтобы они могли распоряжаться по своему усмотрению деньгами и ресурсами» - рассказал региональный управляющий филиалом Альфа-Банка в Саратове, Дмитрий Варламов.

В начале мероприятия выступил Максим Прядкин, директор среднего бизнеса Альфа-Банка в Саратове, который отметил, что в данном регионе «факторинг пока не столь популярен - по данным Ассоциации факторинговых компаний по итогам 2025 года 110 компаний используют этот инструмент, при этом большая часть из них (76%) – компании малого и среднего предпринимательства. Но те клиенты, что уже начали работать по факторингу отмечают, что в даже текущих условиях отсрочка платежа — это не проблема, а возможность для развития бизнеса. Сотрудничая с Альфа-Банком по факторингу, компании могут соглашаться на условия покупателей в предоставлении отсрочки платежа, поскольку уверены, что свою выручку получат сразу и тогда, когда она необходима предпринимателю».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Выступление Максима продолжил Дмитрий Петров, начальник управления продаж факторинга малому и среднему бизнесу Альфа-Банка, который рассказал, что факторинг сейчас особенно востребован, поскольку помогает компаниям не только получать финансирование, но и развивать бизнес безопасно, исключая риски неполучения выручки. Спикер поделился статистикой рынка, отметив существенный вклад Альфа-Банка в продвижение продукта. По данным Ассоциации факторинговых компаний, совокупный объем факторингового финансирования по итогам 2025 года составил более 10 триллионов рублей и 22% из них — это то финансирование, которое получили клиенты Альфа-Банка. Доля банка на рынке по этому показателю растет год-за-годом: с 14% в 2023 году до текущих 22%. Если смотреть на рынок в количестве активных клиентов, то в 2025 году почти 21 тысяча компаний воспользовались этим финансовым инструментом, и 11,9% из них сотрудничает с Альфа-Банком, при этом рост клиентской базы банка вдвое опережает темпы рынка. По мнению Дмитрия, это говорит о том, что все больше компаний доверяют банку свои финансовые потоки и выбирают факторинг как инструмент для развития бизнеса. «Мы не просто растем вместе с рынком, а опережаем его, предлагая нашим клиентам лучшие условия и инновационные решения» - отметил Дмитрий Петров.

По словам Дмитрия популярность факторинга в целом по России и среди клиентов Альфа-Банка обусловлена возможностями, которые открываются при его использовании. Благодаря тому, что факторинг – это услуга, а не займы и кредиты в чистом виде, т.е. по сути, досрочное получение собственной выручки, финансирование по факторингу можно направлять на любые цели, в отличие от кредитных траншей. Решение не увеличивает долговую нагрузку, а для оформления – не нужен залог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Сейчас факторинг – максимально простой и удобный продукт. Например, в Альфа-Банке, путь клиента от заявки до договора состоит из 4 шагов на цифровой платформе. Решение по заявке в большинстве случаев принимается без участия человека. Процесс выплаты финансирования тоже простой и понятный, деньги можно получить в течение 15 минут после запроса. Кроме того, стоимость факторинга может быть ниже, чем у кредита. Если покупатели клиента – крупные и крупнейшие компании России, на которых в банке установлены лимит риска, то клиент может получать финансирование не в своем лимите, а в лимите покупателя и по ставке как для крупной компании. В этом же случае, при оформлении не понадобится поручительство. Однако, если в банке нет лимита на покупателя – это не повод отказываться от факторинга – Альфа-Банк работает с компаниями разного масштаба, а процесс анализа максимально упрощен и происходит с помощью умного скоринга.

Оставить заявку на факторинг можно на сайте банка, в отделении или у менеджера.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", ИНН 7728168971