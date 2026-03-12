В Ростовской области число пассажиров пригородных ж/д маршрутов сократилось на 2,3%

В 2025 года в Ростовской области пригородными железнодорожными маршрутами АО «СКПК» воспользовались более 10 млн пассажиров, что составляет 97,7% от уровня 2024 года. Об этом сообщает управление информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, наиболее популярными стали маршруты Ростов-Таганрог (5,25 млн пассажиров) и Ростов-Лихая (1,55 млн пассажиров). «Всего сегодня для перевозок задействован внушительный парк из 45 составов, основу которого составляют современные электропоезда»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева