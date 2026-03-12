В Кургане украинку лишили гражданства РФ из-за угрозы национальной безопасности

В Курганской области на основании материалов ФСБ уроженку Украины лишили российского гражданства за действия, создающие угрозу национальной безопасности. Она работала на оборонном предприятии, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Уроженка Украины переехала в Россию в 2013 году и получила гражданство РФ в упрощенном порядке. С 2014 года она работала на одном из заводов оборонно-промышленного комплекса Кургана, где занималась учетом и хранением документации.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий зафиксировано ее крайне негативное отношение к проводимой ВС РФ специальной военной операции. В личных переписках с националистически настроенными жителями Украины гражданка в негативной форме высказывалась о гражданах России, дискредитируя внешнеполитический курс нашей страны»,— сообщает УФСБ. Кроме того, в фотогалерее ее телефона был обнаружен снимок документа с ограничительной пометкой «Для служебного пользования».

На основании всех этих фактов УМВД России по Курганской области прекратило гражданство РФ уроженке Украины.