В Саратовской области с 12 марта ввели запрет выхода на лед

В Саратовской области введен запрет выхода граждан на лед. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Роман Бусаргин.

В регионе введен запрет выхода на лед водоемов

Фото: администрация Балаковского района

Ограничение действует с сегодняшнего дня, 12 марта. Такие меры обусловлены повышением температуры воздуха. «Решение принято в целях обеспечения безопасности граждан», — сообщили в пресс-службе главы региона. Штраф за выход на лед водоемов составляет 2 тыс. руб.

В области аналогичную меру начали вводить раньше. В Вольском районе запрет выхода на реки начал действовать накануне, 11 марта. «В целях обеспечения безопасности граждан и предотвращения случаев гибели людей на водных объектах Вольского района, устанавливается запрет на выход граждан на лед», — заявили в администрации муниципалитета.

