В Кирово-Чепецке в 2026 году появится вторая умная спортивная площадка. На ее строительство и оборудование направят 12 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Кировской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кирово-Чепецке на строительство умной спортивной площадки выделят 12 млн

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Кирово-Чепецке на строительство умной спортивной площадки выделят 12 млн

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из этой суммы часть средств поступит в виде федеральной субсидии.

Площадку разместят рядом с Центром образования имени Некрасова. Заниматься здесь можно будет бесплатно в любое время.

На территории обустроят зоны для футбола, волейбола, баскетбола и воркаута. Тренажеры оснастят доступом в интернет и QR-кодами с видеоинструкциями, которые позволят получать рекомендации по технике упражнений.

Первая подобная площадка в городе работает с 2023 года у спорткомплекса «Олимпия».

Анна Кайдалова