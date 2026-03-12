Жительницу Миасса будут судить за отравление сына наркотиками

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Миасса. Ее обвиняют в убийстве сына с помощью наркотиков и незаконном сбыте наркотических средств (п. «в» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, местная жительница с 11 по 22 января 2025 года, проживая на улице Ремесленной, неоднократно смешивала в детской бутылочке метадон, мефедрон и иные неустановленные вещества с водой. После мать давала раствор своему двухлетнему сыну, чтобы он не плакал. Следствие подчеркивает, что у горожанки был умысел убить ребенка, так как она хотела облегчить себе жизнь. В итоге утром 22 января мальчик умер от токсического повреждения печени и острого отека головного мозга.

Фигурантка находится под стражей. Во время следствия ее лишили родительских прав на детей в возрасте девяти, 11 и 12 лет. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска