В Кургане работнику выплатили 1 млн рублей после термического ожога

Суд в Кургане взыскал с местного предприятия компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. в пользу работника, получившего термический ожог на производстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Проверку по обращению местного жителя провело городское надзорное ведомство. Установлено, что в январе 2025 года во время заливки металла в формы сотрудник получил ожог. Расследование показало, что причиной несчастного случая стали недостатки в организации рабочих мест. Пострадавший длительное время лечился в различных медучреждениях и перенес несколько операций.

Прокуратура подала иск о компенсации морального вреда в сумме 1 млн руб. Суд удовлетворил требования ведомства. Исполнение решения контролирует городская прокуратура.

Виталина Ярховска