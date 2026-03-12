Силовики проверили соблюдение миграционного законодательства в торговых центрах Перми

Сотрудники СУ СКР, УФСБ, ГУ МВД и управления Росгвардии по Пермскому краю проверили законность пребывания на территории РФ 120 иностранных граждан, находившихся в торговых центрах Перми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

В ходе проверки документов один из иностранцев оказал неповиновение полицейскому и ударил его по лицу. В отношении злоумышленника СУ СКР возбуждено уголовное дело, фигурант задержан, в ближайшее время в суд направят ходатайство о его аресте.

В отношении ряда иностранцев правоохранителями составлены протоколы об административных правонарушениях, некоторые из которых предусматривают административное выдворение за пределы РФ.