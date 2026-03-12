В Екатеринбургских школах внедряют аппараты с полезным питанием

В Екатеринбурге уже работает порядка 30 автоматов с дополнительным питанием — «умных кафе», сообщил глава комиссии гордумы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике Владислав Овчинников. При этом эту практику планируют масштабировать и на другие школы города, поскольку такой запрос есть у учеников и родителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 4 Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Комиссия думы Екатеринбурга по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике на выездном заседании оценила, как внедряют дополнительное питание в школах Екатеринбурга.

Директор школы №1 Алексей Махновецкий рассказал, что охват основным питанием в столовой составляет 83% учащихся, при этом если учитывать дополнительное питание, эта цифра доходит до 95-96%. Автоматы по продаже еды рассчитаны на детей, которым нужно перекусить на короткой перемене или во время кружков и дополнительных занятий, уточнила руководитель группы компаний, которая занимается организацией таких автоматов, Анастасия Вольпова. Проект работает в пилотном формате с апреля прошлого года и внедрен уже в семи школах.

В школе №148 для детей с восьмого класса внедрили систему «Выбор есть». Ученики с помощью чат-бота выбирают из меню блюда, и в столовой накрывают в соответствии с их пожеланиями, рассказала директор школы №148 Елена Голованова. В школе также работает вендинговый аппарат со сбалансированной готовой едой, который доступен только с 12 часов. По словам директора, это помогает сделать так, чтобы учащиеся не ходили из школы в ближайшие магазины, в том числе за вредными снеками.

Директор школы №140 Екатеринбурга, депутат городской думы Александра Журавлева подчеркнула, что на культуру питания детей влияет в первую очередь их окружение — семья, друзья, традиции, а также образовательные учреждения, где ребенок проводит большую часть времени. «От того, какую еду мы ему предложим по его желанию, зависит то, насколько он будет удовлетворен едой и как часто он будет бегать в магазин, чтобы купить то, что ему нравится», — сказала она. Госпожа Журавлева подчеркнула, что столовые стараются следовать моде на питание, но подать такие блюда в полезном виде: например, сделать бургеры для школьников с меньшим количеством углеводов и большим содержанием белка.

Владислав Овчинников пояснил, что депутатам предстоит рассмотреть, как можно улучшить систему дополнительного питания в екатеринбургских школах, в том числе отдаленных. «Родители обращаются с просьбами и о дополнительном питании, и есть запросы, когда школы учитывают мнение родителей и хотят поставить точку дополнительного питания»,— сказал он.