«Привыкли к нему за долгие годы»

В Кремле призвали медиасообщество развивать Max. Среди главных задач — продвижение национального мессенджера за рубеж, в частности, в страны СНГ. При этом участники рынка предупредили о риске потери прибыли и подписчиков. Это произойдет в случае окончательной блокировки ресурса Павла Дурова в России. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Telegram не позволяет о себе забыть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В рамках конференции в Высшей школе экономики по развитию современных медиа руководитель МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил о том, что на канале его группы в Max всего 542 тыс. подписчиков, в то время как во «вражеском» Telegram — более 3 млн. Присутствующий здесь же Дмитрий Песков в ответ достаточно эмоционально обратился к аудитории, мол, хватит думать о Telegram, думайте о Max. По словам пресс-секретаря президента, Россия стремительно теряет инструментарий для пропагандистской работы за рубежом, особенно в ближнем зарубежье, где доминируют «вражеские социальные сети», так же как и во всем мире.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: Мы не работаем в этих средах, и нам нужно придумать, как мы будем это делать дальше. Мы не работаем с Telegram. А где нам тогда смыслы доводить?

То есть нужно не просто развивать Max, а сделать так, чтобы он буквально побил всех враждебных конкурентов. Но позвольте, как же это не работаем в Telegram? Только что главный редактор МИА «Россия сегодня» сообщил о 3 млн подписчиков в этом самом мессенджере. Все они потребляют соответствующую информацию. Если канал закрывается, значит, и контента не будет. А как же смыслы? Собственно, никто не мешает передавать их по прежнему и даже по другим враждебным каналам, коли их за рубежом читают.

Хорошо, допустим, что российские граждане с радостью массово переходят в Max. Но вот что касается зарубежных пользователей, сложно сказать, насколько они согласятся оперативно поменять локацию. Так что работа действительно предстоит нешуточная. Возникает логичный вопрос: может быть, раз так непросто пока забыть о Telegram, пусть пользователь осознает преимущества Max и сам добровольно забросит враждебные сети? Тем более что конкуренция — вещь полезная. Итак, возникает серьезный риск, что пользователи в соседних странах останутся без нужных смыслов. А это вопрос политический. Так что враждебный Telegram не дает о себе забыть. Привыкли к нему за долгие годы и не только рядовые граждане, но и власть предержащие. Не все верят, что он теперь вражеский. Да, по сути дела, он никуда и не уходит.

Дмитрий Дризе