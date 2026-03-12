В Саратовской области выделили 30 млн на ремонт водопровода в селах

В селах пяти муниципальных районов Саратовской области модернизируют коммунальные сети. В планах властей — заменить более 10 км водопровода и реконструировать 11 объектов инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Список сел, в которых модернизируют водоснабжение

Фото: t.me / busargin_r Список сел, в которых модернизируют водоснабжение

Фото: t.me / busargin_r

Более 30 млн руб. из регионального бюджета распределят на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения между Александрово-Гайским, Базарно-Карабулакским, Балтайским, Турковским и Ртищевским районами. В список попали 28 населенных пунктов этих пяти муниципалитетов. Ремонт должен улучшить качество водоснабжения как минимум для 50 тыс. человек.

Ремонт коммуникаций параллельно начнется в 17 крупных городах региона, а в Саратове стартует новый этап масштабной модернизации системы водоснабжения. В облцентре заменят изношенные аварийные участки. По словам господина Бусаргина, первый этап капремонта сетей позволил снизить количество внештатных ситуаций более чем на 40%.

Всего в рамках профильной программы в Саратове и районах области планируют модернизировать больше 120 км водопровода. На это будут потрачены в том числе средства казначейского инфраструктурного кредита.

Марина Окорокова