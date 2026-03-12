Новосибирскстат представил данные о состоянии экономики региона в январе

В январе по сравнению с тем же месяцем 2025 года в Новосибирской области выросли оборот общественного питания (на 8,7%), объем платных услуг населению (на 6,8%) и оборот розничной торговли (на 0,2%). Данные приведены в обзоре Новосибирскстата о социально-экономическом положении региона по итогам первого месяца года.

Другие основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение, сократились. Объем строительных работ — на 3,1%, индекс промышленного производства составил 91,8%, а оборот оптовой торговли упал на 14,8%.

В животноводстве также отмечено падение производства. Производство скота и птицы на убой составило 18,2 тыс. т (минус 0,6%), яиц — 69,4 млн штук (минус 4,6%), молока — 58,1 тыс. т (минус 4,7%).

Валерий Лавский