В Тюменскую область с Ближнего Востока вернулись все туристы
Из стран Ближнего Востока вернулись все туристы из Тюменской области, сообщила ТАСС президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская.
Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ
По ее словам, вернулись все, кто отправлялся на отдых по путевкам туроператоров. В регион также вернулось большинство тюменцев, которые вылетали самостоятельно или с пересадкой в ближневосточных странах.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, назвав своей целью, помимо прочего, смену власти в стране. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в регионе. Взрывы прогремели в том числе в ОАЭ. Авиасообщение со странами Персидского залива оказалось нарушено.