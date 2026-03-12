В Тюменскую область с Ближнего Востока вернулись все туристы

Из стран Ближнего Востока вернулись все туристы из Тюменской области, сообщила ТАСС президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская.

По ее словам, вернулись все, кто отправлялся на отдых по путевкам туроператоров. В регион также вернулось большинство тюменцев, которые вылетали самостоятельно или с пересадкой в ближневосточных странах.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, назвав своей целью, помимо прочего, смену власти в стране. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в регионе. Взрывы прогремели в том числе в ОАЭ. Авиасообщение со странами Персидского залива оказалось нарушено.

Ирина Пичурина