«Локомотив-Кубань» уступил ЦСКА

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Москве со счетом 89:93 потерпел поражение от ЦСКА в рамках международного турнира Winline Basket Cup.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Гости активнее начали встречу. При счете 11:7 в пользу «Локомотива-Кубань» наставник ЦСКА Андреас Пистиолис взял тайм-аут, чтобы внести корректировки в игру своих подопечных. Первый отрезок остался за южанами — 25:20. Во второй четверти ЦСКА вернулся в игру, доводил преимущество до +8 очков. К большому перерыву кубанцы лишь немного сократили отставание — 39:45.

После смены сторон игра проходила под диктовку хозяев, гостям никак не удавалось выйти вперед в третьей десятиминутке. Перед заключительной четвертью южане уступали –6 очков. В оставшееся время лидерство захватывала то одна, то другая команда. Но в драматичной концовке ЦСКА сумел склонить чашу весов в свою пользу на радость местным болельщикам. В итоге — поражение «Локомотива-Кубань» со счетом 89:93.

Самым результативным игроком в составе «Локомотива-Кубань» стал Джеремайя Мартин, который набрал 19 очков. В активе Алена Хаджибеговича 15 очков и 8 подборов. Антон Квитковских набрал 13 очков и 5 подборов.

После шести матчей турнира подопечные Томислава Томовича заняли итоговое четвертое месте в таблице. В следующем туре Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» 15 марта в Краснодаре встретится с саратовским «Автодором».

Евгений Леонтьев