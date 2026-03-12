Приставы закрыли два кафе в ТЦ «Омега» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге судебные приставы приостановили работу двух кафе в торговом центре «Омега» на Уралмаше. Опечатаны помещения точек питания «Шампурико» и «Шафран», сообщили в ГУ федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Свердловской области.

При проверке выяснилось, что кафе нарушили требования пожарной безопасности: например, мангал находился в помещении, которое не предназначалось для использования оборудования с открытым огнем.

Суд постановил приостановить работу заведений. Они не откроются до полного устранения выявленных нарушений.

Ирина Пичурина