На шадринский завод завели дело из-за долга по зарплате в 600 тыс. рублей

Следственные органы Курганской области возбудили уголовное дело в отношении ООО «Канашинский завод металлоконструкций» из-за невыплаты жалованья в размере 600 тыс. руб. (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверку предприятия провела Шадринская межрайонная прокуратура. Установлено, что директор завода не выплатил бывшим работникам жалованье за период с июня 2025 года по январь 2026-го. Общая сумма задолженности составляет более 600 тыс. руб. Надзорное ведомство направило материалы в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки. Было возбуждено дело. Сейчас прокуратура добивается погашения долга.

Виталина Ярховска