Перевозки контейнеров ДФЭ на СвЖД снизились на 14% в зимние месяцы

В январе-феврале 2026 года на Свердловской железной дороге (СвЖД) было перевезено 69,5 тыс. груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU), что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, из них 37,2 тыс. отправлено во внутреннем сообщении (-10,5%).

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Количество груженых контейнеров составило 51,5 тыс. ДФЭ, или на 15,4% меньше, чем в 2025 году. Экспортные перевозки сократились до 32,3 тыс. ДФЭ (-17,8%). Всего было перевезено 938,7 тыс. тонн грузов (-13,2%), в том числе:

  • химикаты и сода — 21 тыс. ДФЭ (-0,8%);
  • химические и минеральные удобрения — 6,2 тыс. (-15,7%);
  • бумага — 4,4 тыс. (+28,7%);
  • нефть и нефтепродукты — 4 тыс. (-26,4%);
  • лесные грузы — 3,1 тыс. (-46,4%);
  • цветные металлы — 2,7 тыс. (-10,5%).

В структуре грузов рост в 1,3 раза также зафиксирован в перевозках метизов. Сокращение зафиксировано по отправлениям черных металлов, зерна, строительных грузов, продовольственных товаров, огнеупоров и продуктов перемола.

По всей сети ОАО «РЖД» за январь – февраль 2026 года было перевезено 1,224 млн контейнеров ДФЭ, что на 4,9% меньше, чем в 2025 году. Во внутреннем сообщении отправлено 460,8 тыс. ДФЭ (-6,7%).

Ирина Пичурина

