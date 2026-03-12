В Магнитогорске контрактника осудили за самоволку, продлившуюся год

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по контракту в самовольном оставлении части почти на год (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Его приговорили к пяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что контрактник должен был вернуться 15 октября 2024 года в часть после больничного. Решив временно отдохнуть в период мобилизации, военный остался в Златоусте. Там он несколько раз обращался к травматологу городской больницы для перевязок, хотя по закону может лечиться в госучреждениях только в экстренных случаях. Контрактнику необходимо было посещать находящиеся поблизости военные поликлиники. Его задержали полицейские 23 сентября 2025 года.

Приговор в отношении военнослужащего не вступил в законную силу.

