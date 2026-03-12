В Магнитогорске оставшиеся без тепла дома подключили к другим источникам энергии

В Правобережном районе Магнитогорска 360 многоквартирных домов и учреждения здравоохранения, оставшиеся без тепла и горячей воды из-за аварии на ТЭЦ, подключили к другим источникам энергии. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Челябинской области.

К ночи 11 марта подрядчик запустил котловое оборудование и сетевые насосы. Поэтапно восстанавливается коммунальная инфраструктура. Ситуацию контролируют региональные министерство тарифного регулирования и энергетики и министерство ЖКХ, а также Госжилинспекция области и администрация Магнитогорска.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, днем 11 марта на ТЭЦ Магнитогорского металлургического комбината начался пожар, после чего Правобережный район остался без тепла и горячей воды.

Виталина Ярховска