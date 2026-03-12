В Пензенской области сняли беспилотную опасность

Режим «Беспилотная опасность» отменили в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сгенерировано ИИ Фото: Сгенерировано ИИ

Об угрозе беспилотников глава региона сообщил вчера около 21:00 мск. План «Ковер» в области не объявляли. Временно был ограничен мобильный интернет.

До этого режим беспилотной опасности в Пензенской области вводили в ночь на 11 марта. В регионе на четыре часа закрыли небо. Также вчера из-за массированной атаки отменили авиарейсы из Сочи в Саратов и Пензу.

Рустам Гайфуллин