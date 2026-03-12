Отбой угрозы БПЛА объявили в Волгоградской области
В Волгоградской области отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщило МЧС в приложении.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Об угрозе дронов жителей региона предупредили вчера после 22:00 (21:00 мск). Режим действовал около девяти часов. В области не работал мобильный интернет.
До этого опасность БПЛА в Волгоградской области объявляли в ночь на 11 марта. Были приняты ограничительные меры в аэропорту, которые сняли вчера в 08:00 по местному времени.