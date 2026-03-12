Красноярцы финишировали шестыми в российском чемпионате по хоккею с мячом

«Енисей» занял шестое место в чемпионате российской Суперлиги по хоккею с мячом в сезоне 2025/2026. Места с пятого по восьмое разыгрывались в «Сервико» — Кубке ФХМР, который завершился 11 марта в Красноярске.

В последнем матче турнира хозяева уступили «Уральскому Трубнику» из Первоуральска (Свердловская область) со счетом 4:5, хотя после первого тайма вели со счетом 4:2. Голы в составе «Енисея» забивали Платон Кузьменко, Антон Савлук, Илья Лопатин и Егор Петров. Решающий мяч уральцы провели на 88-й минуте.

«Не забиваешь ты, забивают тебе. Хотелось бы на родном стадионе побеждать, но не всегда это происходит»,— заметил после матча главный тренер красноярцев Виталий Ануфриенко.

Другой сибирский клуб — «Кузбасс» — 12 марта проведет в Кемерове третий матч полуфинальной серии с московским «Динамо». В серии до трех побед впереди пока столичные хоккеисты со счетом 2:0.

Валерий Лавский