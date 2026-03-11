Музей в Саратове предлагает за страховку картины Репина «Не ждали» 1,1 миллиона

ФГБУК «Саратовский государственный художественный музей имени Николая Радищева» разместило в ЕИС «Госзакупки» тендер на страхование выставки «Картина Репина „Не ждали“. Живопись. Графика. Исторические артефакты». Посетить экспозицию из Третьяковской галереи можно будет с 24 апреля до 16 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Государственная Третьяковская галерея Фото: Государственная Третьяковская галерея

Подробности «Ъ-Средняя Волга» нашел в конкурсной документации. Согласно описанию объекта закупки, 16 музейных предметов общей стоимостью 1,7 млрд руб. привезут в Саратов 13 апреля, увезут — 28 августа, таков срок хранения коллекции. «Страхование предметов производится по формуле „От гвоздя до гвоздя“ („от стены до стены“, „от полки до полки“) на условиях „От всех рисков“ (All risks), что означает покрытие всех рисков физической гибели и/или повреждения застрахованных предметов по любой причине»,— говорится в документе. Страховое покрытие включает период упаковки-распаковки, погрузки и разгрузки, временного хранения (без доступа посетителей), транспортировки по всему маршруту следования, монтажа-демонтажа и экспонирования.

Страховка должна будет обязательно покрывать забастовочные и военные риски, землетрясения, наводнения и извержения вулканов, вандализм, хищение и иные противоправные действия третьих лиц, «таинственное исчезновение» — «покрытие рисков гибели и/или повреждения вследствие страховых случаев, не подтвержденных документально». Страховую сумму также нельзя будет взыскать с организаторов выставки, их сотрудников, а также упаковщиков. В случае утраты предмета из комплекта страховщик должен будет выплатить полную компенсацию, а не только за поврежденную или потерянную часть. В случае, если услуга будет оказана некачественно, заказчик сможет прибегнуть к условию о снижении стоимости. Также в полисе должно быть учтено положение об общей аварии.

Среди допустимых исключений: кибератаки, радиоактивное загрязнение, применение химического, биологического, биохимического, электромагнитного оружия, естественный износ или повреждения в процессе реставрации, конфискация и экспроприация, предъявление претензий третьими лицами на предметы коллекции. Экспозицию перевезут по следующему маршруту: Москва, Лаврушинский пер., д. 8 — Саратов, ул. Радищева, 39 и обратно. «Транспортировка предметов будет осуществляться специализированным автотранспортом, приспособленным для перевозки предметов искусства и культурных ценностей, в сопровождении вооруженной охраны»,— уточняется в проекте контракта.

За описанные работы предлагают до 1,117 млн руб. Заявки от потенциальных поставщиков принимают до 18 марта. Подрядчика объявят 19 марта.

Дарья Васенина