Наставник «Локомотива» оценил поражение в Екатеринбурге

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли после поражения от «Автомобилиста» в Екатеринбурге отметил, что команда продолжит пытаться побеждать в каждом матче. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» проиграл со счетом 1:4. Ярославская команда открыла счет, но гол Максима Шалунова в первом периоде стал единственным за всю игру.

«Мы очень хорошо провели первый период. Потом они забили гол в большинстве, это нас немного обескуражило. Во втором периоде мы играли не очень хорошо. Мы не боролись так, как обычно. Мы проиграли много единоборств. У нас не было импульса. Мы потратили второй период впустую. В третьем периоде мы вернулись к своей игре, но не смогли сравнять счет. Учитесь на ошибках»,— сказал Хартли.

Журналисты уточнили, как повлияет на команду прерванная победная серия, спадет ли давление. Хартли считает, что нет.

«Для нас главное — победа, даже несмотря на то, что мы уже обеспечили себе выход в следующий раунд. Мы тренировали команду, чтобы побеждать, игроки играли, чтобы побеждать. Мы должны побеждать в каждой смене, в каждом периоде, в каждой игре»,— ответил наставник ярославской команды.

Выездная серия «Локомотива» продолжается: 13 марта команда сыграет в Тольятти с «Ладой», 15 марта — в Минске с «Динамо». Последний матч регулярного чемпионата состоится 20 марта в Ярославле: «Локомотив» сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска.

«Локомотив» досрочно стал победителем Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

