Свердловчанина осудили за попытку сжечь четверых знакомых в гараже

Нижнетуринский городской суд назначил восемь лет колонии строгого режима 20-летнему местному жителю Валерию Степанову по делу о покушении на убийство четырех человек с помощью поджога, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент произошел в ночь на 4 октября 2025 года в ЗАТО Лесной (Свердловская область). Фигурант пришел в гаражный бокс знакомого, где периодически собиралась компания. Однако незваного гостя не впустили. Мужчина обиделся и решил сжечь гараж вместе с людьми.

Около двух часов ночи он приобрел на заправке не менее 3 литров бензина АИ-95, вызвал такси и вернулся к гаражу. Он облил горючей жидкостью ковер и ворота, которые были единственным входом и выходом из помещения, и поджег их. После этого, убедившись, что огонь разгорелся, он покинул место происшествия.

Довести задуманное до конца Валерию Степанову не удалось — возгорание было оперативно потушено прибывшими сотрудниками МЧС. Пострадавшим — трем мужчинам 1975-1979 г. р. и женщине 1981 г. р. — была оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых ранее мужчина был судим за кражу и неправомерное завладение транспортным средством. Он также привлекался и к административной ответственности.

Полина Бабинцева