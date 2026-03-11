В Ярославле начали сбор идей по развитию города для генплана

ГАУ «Институт генплана Москвы», занимающееся разработкой генплана Ярославля до 2047 года, начало исследование общественного мнения по вопросам градостроительного развития и качества среды для жизни. Об этом сообщили само учреждение и мэрия Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Для исследования был создан специальный сайт, который предлагает пройти опрос о жизни в городе, ответить на вопросы о транспортном обслуживании и отразить свои предложения на карте Ярославля. На ответы уйдет 15-20 минут.

«Генплан — это инструмент комплексного развития города, поэтому и вопросов для жителей Ярославля мы подготовили немало. Нам важно собрать мнения по максимально широкому спектру направлений: транспортное обслуживание, социальная инфраструктура, общественные пространства и многое другое»,— пояснил главный градостроитель проекта областного «Проектного института» Алексей Козырев.

Вопросы анонимные, результаты представят в обобщенном виде. Прием предложений продлится до 31 марта. Предполагается, что ответы граждан лягут в основу концепции пространственного развития города и генплана Ярославля. Вместе с опросом эксперты проведут интервью и встречи с представителями органов местного самоуправления и бизнеса.

Как подчеркнул зампред областного правительства и министр строительства и ЖКХ региона Александр Баланцев, перед экспертами стоит задача сделать областной центр не только красивым, но и удобным для жизни.

Срок действия существующего генерального плана Ярославля завершается в 2026 году. Контракт на услуги по территориальному планированию и планировке территории заключен между ГБУ ЯО «Проектный институт» и ГАУ «Институт генплана Москвы». Цена контракта — 89 млн руб. Соглашение было заключено 2 февраля 2026 года, срок на выполнение работ — 501 день (16 месяцев).

Алла Чижова