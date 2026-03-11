В Рыбинске планируют построить китайский завод полипропилена

В Рыбинске в промзоне микрорайона Копаево планируют построить завод по производству полипропилена. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Кармаев, Коммерсантъ Фото: Евгений Кармаев, Коммерсантъ

В ноябре 2025 года губернатор провел встречу с потенциальными инвесторами — АО «ДБ Девелопмент» и «China Energy International Group Co». К настоящему моменту уже готово технико-экономическое обоснование инициативы и достигнуты предварительные договоренности о финансировании.

«Инвестиции российские, инжиниринг, поставки и строительство выполнят две крупные китайские корпорации. У них есть нужные компетенции, и они уже реализовали проекты в России»,— рассказал губернатор.

Мощности производства позволят отгружать до 119 тыс. тонн гранулированного полипропилена ежегодно, 70% готовой продукции планируют экспортировать. Объем вложений в производство превысит 28 млрд руб., завод даст 300 новых рабочих мест.

Накануне в Москве прошла встреча, в которой приняли участие ярославский губернатор, полномочный представитель «Синогидро Корпорейшн Лимитед» Ли Дуншу, генеральный директор ООО «Синорус энерджи» Ван Минцзюе и другие партнеры проекта.

«По итогам встречи Михаил Евраев поручил вынести на областную инвестиционную комиссию вопрос о предоставлении земельного участка под строительство»,— сообщили в правительстве области.

Для строительства завода рассматривается участок в Рыбинске, где уже проведен газ и обеспечены все необходимые технические условия. Проект будет сопровождать Корпорация развития Ярославской области. Все договоренности будут закреплены соглашением с участием инвестора и китайских партнеров, уточнил Михаил Евраев.

Алла Чижова