В Екатеринбурге продлили арест адвокату Алексею Рябцеву до 15 июня

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения адвокату Алексею Рябцеву и местной жительнице Елене Мирюгиной, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Они обвиняются по ч. 4 ст. 309 УК РФ (Подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний, совершенный организованной группой).

«По версии следствия, в конце 2025 года обвиняемый совместно с сообщниками подкупил одного из свидетелей по уголовному делу о преступлениях прошлых лет, которое в настоящее время рассматривается судом»,— говорится в сообщении суда.

Алексей Рябцев останется под домашним арестом до 15 июня, Елена Мирюгина — до 16 июня.

Напомним, Алексея Рябцева и двух его подельников задержали 11 февраля. Их обвиняют в подкупе свидетеля по уголовному делу Андрея Шевнина — его судят по обвинению в изнасиловании и убийстве двух школьниц в 1994 году.

Полина Бабинцева