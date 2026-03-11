Ярославская «Аура» усилит охрану в дни матчей на стадионе «Шинник»

Администрация ярославского торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Аура» заявила об усилении мер безопасности в дни городских и спортивных мероприятий, в том числе проводимых на футбольном стадионе «Шинник». Соответствующий комментарий размещен в соцсетях ТРЦ.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 9 марта в ТРЦ произошла массовая драка с участием несовершеннолетних. В тот же день на стадионе ФК «Шинник», расположенном напротив ТРЦ, проводилась встреча местной футбольной команды с гостями из Уфы. Некоторые участники драки закрывали лица шарфами, похожими на фанатские. В результате драки пострадали четверо подростков.

11 марта торгово-развлекательный центр заявил о введении новой стратегии безопасности, которая будет синхронизирована с графиком городских массовых мероприятий. Администрация «Ауры» уже запросила у мэрии Ярославля график мероприятий, а также расписание матчей на стадионе «Шинник».

«Данные меры позволят службе безопасности ТРЦ заблаговременно прогнозировать изменение трафика и потенциальные угрозы, связанные с проведением событий в шаговой доступности от торгового центра. Ключевым пунктом плана по обеспечению правопорядка станет пересмотр режима работы охраны в дни высокой спортивной активности. В такие периоды со стороны администрации ТРЦ будет увеличено количество мобильных постов охраны, выводимых на патрулирование территории и парковок комплекса»,— указывается в сообщении ТРЦ.

Также администрация «Ауры» сообщила о переговорах с Росгвардией. ТРЦ планирует договориться о присутствии сотрудников ведомства на входах в здание в дни массовых мероприятий для обеспечения дополнительного уровня оперативного реагирования на возможные инциденты.

Алла Чижова