Саратов и Пенза остались без авиарейсов из Сочи из-за атак БПЛА

Из-за длительной атаки БПЛА на Сочи в аэропорту задерживается рейс в Саратов. Вылет самолета авиакомпании «Азимут» в Пензу был отменен. Информация следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Рейсы в Пензу и Саратов подверглись изменениям из-за атаки БПЛА на Сочи

Фото: Нина Шевченко

Фото: Нина Шевченко Рейсы в Пензу и Саратов подверглись изменениям из-за атаки БПЛА на Сочи

Рейс DP-329 Сочи — Саратов авиакомпании «Победа» задерживается более чем на три часа. Теперь самолет должен вылететь в 17:25. Рейс А4-5037 авиакомпании «Азимут» по маршруту Сочи — Пенза был отменен. Планировалось, что борт вылетит в 01:30.

Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту Сочи накануне, в 16:30. Из-за угрозы БПЛА воздушная гавань приостановила отправку и прием самолетов. Режим отменили в 22:35, но через час вернули. Из-за ограничений задержано более 126 рейсов.

По словам мэра Сочи Андрея Прошунина, город подвергся самой длительной за все время СВО атаке БПЛА. «Угроза атаки БПЛА в Сочи сохраняется. Снова включаем сирены. Не теряем бдительности. Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной по длительности атакой врагов на город-курорт. Она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом», — написал глава города в своем Telegram-канале. В результате атаки пострадал один житель Адлерского района.

Марина Окорокова