На Дону на модернизацию «Технониколь» направят 77 млн рублей

В 2026 году на модернизацию завода «Технониколь» и организацию выпуска новых продуктов направят 77 млн рублей. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на данные пресс-службы «Завода Техно».

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

На заводе установят новую линию, предназначенную для производства цилиндров, используемых в теплоизоляции и пароизоляции. Помимо этого, будет проведена модернизация существующего производственного оборудования, а также начнется реализация экологических проектов стоимостью 20 млн руб.

Работа над проектом новой линии уже началась. Создается необходимое оборудование. Первая партия оборудования будет доставлена в конце 2026 года. Запустить линию планируется в 2027 году.

Наталья Белоштейн

