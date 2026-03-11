В Новороссийске продолжается реконструкция аварийного участка ТГВ

На улице Магистральной в Новороссийске проводится замена трубопровода в рамках реконструкции участка Троицкого группового водопровода. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, при выполнении работ специалисты столкнулись со сложностями в виде грунтовых вод.

На участке, где сейчас проводится реконструкция, выполняется откачка грунтовых вод. Согласно проекту, в работах будут использоваться материалы, устойчивые к агрессивной окружающей среде. В ходе реконструкции применяется сталь с заводской внутренней и наружной полимерной антикоррозийной изоляцией.

Бригады рабочих выполняют разработку грунта траншеи. Параллельно с этим на адресе проводятся сварочные и монтажные работы с укладкой труб.

«Уже пройден сложный участок — прокладка футляра под железнодорожными путями»,— подчеркнул Андрей Кравченко.

В этом году в Новороссийске планируется провести масштабные работы по модернизации водоснабжения еще на двух участках. В ближайшее время специалисты должны начать проектирование по реконструкции участков ТГВ на улице Пограничная и в районе улицы Заводская. По словам мэра города, общая протяженность сетей, подлежащих модернизации, превышает 2,7 км.

София Моисеенко