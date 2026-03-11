Бюджет региона сэкономит на благоустройстве дворов Новосибирска

Областные власти откажутся от планировавшегося ранее выделения в 2026 году 100 млн руб. на благоустройство дворов в Новосибирске по депутатским наказам. Об этом сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.

Господин Назаров рассказал о планах министерства в этом году 11 марта на заседании комитета законодательного собрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. «Они (100 млн руб.— «Ъ») находятся в стадии снятия с бюджета»,— сказал он, отвечая на вопрос депутата Дмитрия Козловского. Сокращение расходов министр объяснил состоянием бюджета Новосибирской области.

По данным господина Козловского, в случае секвестра расходов, это коснется выполнения депутатских наказов в 18 округах, расположенных в городе Новосибирске. Мэрия областного центра, в свою очередь, планирует выделить на эти проекты 250 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», к началу этой недели дефицит бюджета Новосибирской области 2026 года достиг 21 млрд руб. при годовом плане 44,3 млрд руб.

Валерий Лавский