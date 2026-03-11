В Ярославле выросла предельная стоимость проезда на речном транспорте

Министерство тарифного регулирования Ярославской области установило предельный тариф на перевозки пассажиров речным транспортом в городском сообщении на территории Ярославля. Приказ подписала руководитель ведомства Мария Сачкова.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В 2025 году максимальный тариф за разовую поездку составлял 191,20 руб., теперь он установлен в размере 235,11 руб.

В министерстве ранее подчеркивали, что тарифы не регулируют стоимость проезда, ее устанавливают организаторы перевозок (в данном случае мэрия Ярославля). Так, в 2025 году стоимость билета на маршруты Речной вокзал – Толга и Речной вокзал – Вакарево составляла 130 руб. при наличном расчете и 110 руб. — при безналичном.

Алла Чижова