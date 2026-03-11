В Таганроге без отопления остались 24 жилых дома

Из-за порыва на теплотрассе по ул. Дзержинского временно остановлено теплоснабжение 24 жилых домов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без отепления остались дома по ул. Дзержинского 158/14, 160, 160 «А», 162, 162 «А», 163, 164, 166, 168, 167, 169, 170, 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 177, 179, 183, 185, 173, 175.

Окончание ремонтных работ МУП «Городское хозяйство» запланировало до 17:00 11 марта.

Наталья Белоштейн