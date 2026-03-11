Стоимость аренды жилья в Ростове снизилась на 3%

В феврале текущего года медианная стоимость аренды жилья в Ростове-на-Дону составила 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба сервиса Яндекс Аренда.

По данным сервиса, стоимость долгосрочной аренды снизилась на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как уточняется в сообщении, предложение по аренде в городе расширилось на 3,5%.

«В целом по всем городам-миллионникам медианная ставка долгосрочной аренды жилья всех типов комнатности по итогам февраля сократилась на 1,2% и составила 34 000 руб. Снижение стоимости аренды зафиксировано в девять из 16 городов-миллионников. При этом предложение сдаваемых квартир за месяц выросло на 13,2%»,— сказано в сообщении

Наталья Шинкарева