В Ростове-на-Дону строительная готовность стадиона «Труд» составляет 16%

В Ростове-на-Дону строительная готовность реконструкции стадиона «Труд» достигла 16%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

В настоящее время на объекте подрядчик монтирует ростверки, подготавливается к прокладке кабельных линий, укреплению грунтов основания и созданию систем наружного водоснабжения и водоотведения. По данным властей, работы выполняются согласно графику.

Проект предполагает создание на территории комплекса нового Дворца спорта на тысячу мест площадью свыше 10 тыс. кв. м, на которых разместятся легкоатлетический манеж и несколько залов для игровых видов спорта.

Константин Соловьев