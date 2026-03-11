В Ростове-на-Дону строительная готовность стадиона «Труд» составляет 16%
В Ростове-на-Дону строительная готовность реконструкции стадиона «Труд» достигла 16%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
В настоящее время на объекте подрядчик монтирует ростверки, подготавливается к прокладке кабельных линий, укреплению грунтов основания и созданию систем наружного водоснабжения и водоотведения. По данным властей, работы выполняются согласно графику.
Проект предполагает создание на территории комплекса нового Дворца спорта на тысячу мест площадью свыше 10 тыс. кв. м, на которых разместятся легкоатлетический манеж и несколько залов для игровых видов спорта.