Дорогу между Ростовской областью и Ставропольем планируют отремонтировать

В Ставропольском крае в 2026 году планируют отремонтировать участок дороги «Преградное — Тахта — Ипатово» протяженностью 5,7 км, соединяющий краевой центр с северной границей с Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По трассе перевозят пассажиров и грузы в регион, проходит транзитный транспорт. В период уборочной кампании по ней транспортируют сотни тысяч тонн зерна от местных сельхозпредприятий к местам хранения и переработки. Дорога проходит через 21 населенный пункт с общим количеством жителей почти 20 тыс. человек.

Константин Соловьев