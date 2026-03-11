В Зернограде из-за аварии на водоводе весь город остался без воды

В Зернограде обнаружена утечка на водоводе большого диаметра, которая привела к остановке водоснабжения в городе. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной Фото: Telegram-канал министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной

«Утечка обнаружена. Выполнен ремонт запорной арматуры трубопровода. На время проведения работ произведена приостановка НС-3»,— сообщает госпожа Пшеничная.

Специалисты проверяют плотность отремонтированного участка, после этого начнется запуск насосной станции.

В ремонте задействована бригада из шести человек и две единицы техники.

Наталья Белоштейн