В Зернограде из-за аварии на водоводе весь город остался без воды
В Зернограде обнаружена утечка на водоводе большого диаметра, которая привела к остановке водоснабжения в городе. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Telegram-канал министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной
«Утечка обнаружена. Выполнен ремонт запорной арматуры трубопровода. На время проведения работ произведена приостановка НС-3»,— сообщает госпожа Пшеничная.
Специалисты проверяют плотность отремонтированного участка, после этого начнется запуск насосной станции.
В ремонте задействована бригада из шести человек и две единицы техники.