Арендаторы земельных участков задолжали мэрии Ярославля почти 600 млн рублей

В Ярославле на 1 января 2026 года задолженность по аренде земельных участков перед мэрией составила 595 млн руб., что на 2% больше, чем годом ранее. Об этом на заседании профильной комиссии муниципалитета сообщил председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Денис Пуговишников.

Фото: Зоя Голицына

Из указанной суммы 419 млн руб. признано к взысканию на основании решений судов. Господин Пуговишников пояснил, что рост произошел по аукционным договорам.

«Некоторые предприниматели переоценивают свои силы: приобретают земельные участки, не успевают построить в течение первого года аренды и немного затягивают с платежами за второй год. У нас второй год тоже авансовый, поэтому такие платежи мы сейчас пытаемся взыскивать в судебном порядке»,— прокомментировал глава КУМИ.

Всего за 2025 год число договоров аренды земельных участков выросло с 7,1 до 7,5 тыс. Размер поступлений по договорам аренды земельных участков составил 1,040 млрд руб.

Алла Чижова