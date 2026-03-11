В Саратове меняются правила доступа к спецсчетам за капремонт

В Саратовской области расширят круг тех, кто сможет следить за движением взносов на капремонт. Законопроект, который внесла областная прокуратура, депутаты рассмотрели и поддержали на заседании думы.

Прокурор области Сергей Филиппенко пояснил: документ позволит получать данные о деньгах, которые жители переводят на капремонт, большему числу людей. В частности, предлагается дать такой доступ новому владельцу спецсчета. А если домом управляют сами жильцы, то и тем, кого назначат на общем собрании собственников.

По мнению прокурора, поправки помогут быстрее узнавать, сколько средств поступило и куда их потратили, а также усилят контроль за операциями по счету. Депутаты поддержали законопроект единогласно.