Двое футболистов «Ростова» вошли в расширенный состав сборной России

Двое футболистов клуба «Ростов» вошли в расширенный состав сборной России на предстоящие товарищеские встречи с Никарагуа и Мали. Национальную команду представят защитники Виктор Мелехин и Илья Вахания, следует из сообщения Российского футбольного союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В список из 40 игроков также вошли бывшие представители «Ростова» — защитник Максим Осипенко, ныне представляющий московское «Динамо», и нападающий «Локомотива» Николай Комличенко.

С командой Никарагуа сборная России сыграет 27 марта в Краснодаре. С командой Мали — 31 марта в Санкт-Петербурге.

Константин Соловьев