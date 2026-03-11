Жительница Дона перевела мошенникам 2,8 млн рублей ради безопасности счета

В Волгодонске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 57-летней местной жительницы. Злоумышленники убедили ее перевести 2,8 млн руб. ради безопасности счета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Росс по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

В заявлении в полицию пострадавшая указала, что ей звонил неизвестный, представившийся сотрудником силового ведомства.

«Звонивший сообщил о взломе личного кабинета на портале, предоставляющем регистрационные услуги, и якобы от ее имени подписана доверенность на иностранного агента. Далее гражданку обвинили в финансировании недружественного государства и обязали оказывать содействие правоохранительным органам»,— отметили в ведомстве.

Позже пострадавшей звонил якобы специалист по безопасности в интернете. Он предложил аннулировать доверенность, обезопасить все сбережения и перевести их на безопасный счет. Для этого пострадавшей предстояло купить новый телефон, сим-карту и установить на новый гаджет специальное приложение.

С помощью нового устройства и приложения горожанка перевела мошенникам 2,8 млн. руб.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн